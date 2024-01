14.59 - Finisce a reti bianche il 19esimo turno di Primavera 1, tra Torino e Inter. Dopo un primo tempo a tinte nerazzurre, nella ripresa è il Torino a tirar fuori la testa e a prendere le redini del match. L'Inter crea ma spreca e nei novantasette minuti in campo non riesce a trovare il gol del vantaggio. Il Torino, dal canto suo, rivitalizzato dalla pausa all'intervallo mette in difficoltà la squadra di Chivu, procurandole addirittura un gran bel brivido con Dallavecchia sul finale ma a dare una mano ad ottimo Raimondi è la traversa e a Orbassano non si va oltre lo 0-0. Un punto a testa per le squadre in campo con l'Inter ancora capolista con 38 punti, Toro fermo a 34, secondo in classifica pari punti con la Roma.

TORINO (4-3-3): 1 Abati; 3 Casali, 24 Mendes, 25 Dellavalle; 47 Muntu; 17 Ciammaglichella (72' 19 Longoni), 30 Dalla Vecchia, 21 Silva (91' 18 Perciun); 10 Dell'Aquila (46' 7 Savva), 27 Gabellini (72' 72 Franzoni), 29 Njie.

A disposizione: 69 Bellocci, 4 Mahari, 6 Rettore, 26 Bonadiman, 32 Di Paolo, 42 Keita, 77 Marchioro.

Allenatore: Giuseppe Scurto

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo (72' 26 Miconi), 15 Stante, 6 Stabile (89' 19 Matjaz), 3 Cocchi; 8 Di Maggio (89' 34 Mosconi), 31 Zanchetta, 14 Berenbruch (66' 30 De Pieri); 10 Kamate, 9 Sarr, 11 Quieto (66' 7 Owusu).

A disposizione: 12 Tommasi, 22 Spinacce, 24 Ricordi, 28 Mazzola, 33 Alexiou,35 Zarate.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Andeng

Assistenti: Bianchi; Rinaldi

AMMONITI: 43' Muntu (T), 64' Aidoo (I), 74' Cocchi (I), 77' Stabile (I)

ESPULSI: 97' Owusu (I)

97' - Dopo il fischio finale è stato espulso Owusu.

97' - Triplice fischio di Anteng: finisce 0-0 la 19esima giornata tra Torino e Inter Primavera. Un punto a testa per le due compagini: nerazzurri a 38 punti, +4 rispetto al Toro.

96' - Anteng decreta un ulteriore minuto di recupero.

92' - Andeng allontana dalla panchina dell'Inter due assistenti di Chivu, che protestavano per un comportamento non corretto di Rodrigo Mendes. Nel Torino Perciun entra per Silva.

91' - Inizia il primo dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

90' - Altri cambi per Chivu: fuori Stabile e Di Maggio; al loro posto Matjaz e Mosconi.

89' - Che brivido per l'Inter! Dallavecchia a due passi da Raimondi calcia un pallone ghiottissimo ma colpisce di forza la traversa e spreca l'occasione del vantaggio.

88' - Zanchetta ferma regolarmente Longoni al limite dell'area, controlla Raimondi.

86' - Abati interviene sul cross di Cocchi e blocca.

85' - Mendes atterra Sarr: punizione interessante per l'Inter.

82' - Njie rimane a terra in area nerazzurra dopo uno slancio fatto male su una conclusione di testa.

81' - Casali mette in area per Dallavecchia, anticipato in corner da un difensore dell’Inter.

79' - Fase calda del match. Entrambe le compagini infervorate alla ricerca del gol del vantaggio e qualche agitazione di troppo.

78' - Grandissimo riflesso di Raimondi proprio su Franzoni che dopo aver subito il colpo si incarica di battere la punizione ma l'estremo difensore c'è e cala la saracinesca.

77' - Calcio di punizione dal limite dell'area per il Torino e giallo per Stabile per fallo commesso su Franzoni. Posizione pericolosissima per concedere un'occasione tanto ghiotta.

75' - Ancora un cartellino giallo per l'Inter: ammonito Cocchi dopo un fallo su Savva. Dopo Aidoo, il giocatore granata fa ammonire anche il compagno di reparto.

74' - Subito pericoloso il neo-entrato Longoni che di sinistro impegna immediatamente Raimondi, anche questa volta attento.

72' - Torna ad animarsi la partita, ma il ritmo viene spezzato dai cambi da ambedue le parti: nel Torino Longoni e Franzon entrano al posto di Ciammaglichella e Gabellini, nell'Inter tocca a Miconi che prende il posto dell'ammonito Aidoo.

68' - Di Maggio vicino al vantaggio. Da due passi il centrocampista nerazzurro arriva su un cross da destra ma impatta male con il pallone, Abati blocca.

67' - Occasione per Kamate, che guadagna l'area e calcia di destro. Palla che attraversa l'area finendo fuori.

66' - Doppio cambio per Cristian Chivu: fuori Berenbruch e Quieto. Al loro posto rispettivamente De Pieri e Owusu.

64' - Altra ammonizione, seconda della gara, per Aidoo che ferma fallosamente Savva al limite dell'area nerazzurra fermando una ripartenza dei granata.

62'- Aidoo anticipa Njie su un passaggio al limite dell'area di Gabellini.

59' - Tentativo dalla distanza di Cocchi che però trova i guantoni di Abati che in allungo respinge.

55' - La squadra di casa cerca dei varchi verso la porta di Raimondi, trova un corridoio dalla sinistra ma Stante sventa il pericolo spedendo in corner. Dalla bandierina i granata si rendono ancora pericolosi con Dellavalle che serve a Ciammaglichella la possibilità di sbloccare il match, ma Quieto spazza ed evita guai a Raimondi.

51' - Sarr a terra. Gioco fermo per qualche istante. Poi il capitano nerazzurro si rialza.

50' - Gabellini prova ad ostacolare col corpo l'uscita di Raimondi, il portiere nerazzurro battibecca con l'avversario. Andeng interviene prontamente a rimbrottarlo.

49' - Bell'azione del Torino, con uno scambio Ciammaglichella-Gabellini: il 17 tocca all'indietro per l'attaccante col numero 27 sulle spalle che calcia alla ricerca della porta di Raimondi, ma trova i guantoni dell'estremo difensore dell'Inter che blocca con semplicità.

46' - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Torino-Inter Primavera!

14.04 - Tutto pronto per ricominciare. Scurto fa il primo cambio: dentro Savva, fuori Dell'Aquila.

---------------------

13.49 - Finisce il primo tempo di Torino-Inter Primavera, valido per la 19esima giornata di campionato Primavera 1. Primi quarantacinque minuti di dominio della squadra ospite, per tutta la prima parte di gara in totale gestione del gioco. La squadra di Chivu mantiene possesso con serenità, costruisce e tenta conclusioni che Abati, fin qui migliore della squadra di Scurto, blocca. Qualche errore evitabile sotto porta per i nerazzurri, almeno un paio le occasioni sprecate da Kamate fanno da contraltare ad attenzione e concentrazione in fase difensiva che hanno lasciato poco spazio all'immaginazione dei rivali.

47' pt - Andeng fischia la fine del primo tempo. Squadre che rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

46' pt - Punizione di Cocchi da dimenticare, palla che finisce fuori praticamente dall'altro lato del campo.

45' - Dopo qualche secondo di sospensione per le cure a Berenbruch inizia l'unico minuto di recupero di questa prima frazione di gioco.

44' - Primo ammonito del match: è il granata Muntu che ha colpito duro Berenbruch.

43' - Berenbruch mette in mezzo, deviazione di Della Valle che manda fuori tempo Sarr e Kamate. Corner per i nerazzurri.

41' - Cross di Casali pericoloso, Stante anticipa tutti mandando in corner.

38' - Fase della partita molto frizzante con le due squadre che alzano il ritmo e si affrontano a viso aperto. Due le conclusioni dalla distanza che tenta la squadra di Chivu, prima con Quieto, poi con Zenchetta.

31' - Colpo di testa di Gabellini che Raimondi blocca senza problemi.

29' - Sarr si divincola bene tra due difensori a ridosso dell'area granata, poi scarica per Berenbruch che strozza troppo il tiro: palla fuori.

26' - Berenbruch propizia una bella azione che Kamate però spreca ancora.

22' - Azione innescata da Berenbruch che mette in mezzo un gran traversone che Quieto di testa corregge in porta, ma Abati respinge. Sul tap-in sbuca Sarr che spedisce il pallone alle spalle di Abati ma commette fallo su un difensore di casa e Andeng invalida tutto.

20' - Fallo da dietro di Stabile su Gabellini. Difensore nerazzurro richiamato solo verbalmente dall'arbitro.

19' - Brivido per l'Inter su un incursione di Muntu che dal limite dell'area calcia un velenoso pallone che insidia ma non beffa Raimondi.

18' - Grande spunto di Quieto che serve dalla sinistra uno squisito traversone che però Kamate spreca: l'attaccante francese colpisce male e spedisce il pallone dritto sul fondo.

13' - Buona azione personale di Kamate che controlla un gran pallone in area granata e tenta una conclusione smorzata dal fischio di Andeng per aver ravvisato un fallo di mano del giocatore nerazzurro.

12' - Tiro di Di Maggio dalla grande distanza, anche in questo caso Abati è pronto.

7' - Ancora un tentativo di Quieto che appena fuori area dalla sinistra stoppa un pallone che subito dopo calcia rasoterra parato in due tempi da Abati.

4' - Altro tentativo per i nerazzurri. Di Maggio scarica per Berenbruch che spara in porta: palla fuori non di molto.

2' - Ci prova subito l'Inter con Quieto che si accentra e prova dalla distanza, palla fuori.

1' - È iniziata ad Orbassano il 19esimo turno della Primavera 1.

--------------

13.00 - L'Inter muove il primo pallone del match, fischia Andeng: si parte.

12.59 - Squadre in campo e in raccoglimento per la memoria di Gigi Riva.

12.50 - Senza Stankovic e Akinsanmiro, prestati alla prima squadra di Inzaghi, e contando anche le pesanti assenze per infortunio di Bovo, Motta, Diallo e Calligaris. Chivu è chiamato ad affrontare ancora una volta i granata, rivelatisi, per l'Inter, fatali in Coppa.

