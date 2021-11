De Vrij sostituito nel finale a Podgorica: problema muscolare da valutare

Tifosi nerazzurri col fiato sospeso, il giocatore ha lasciato il terreno di gioco al 90'

L'Olanda s'è buttata via facendosi recuperare 2 gol a Podgorica dal Montenegro nel finale, ma i tifosi dell'Inter sono in apprensione per le condizioni fisiche di Stefan De Vrij, bullone essenziale ed elemento imprescindibile del pacchetto arretrato di Inzaghi, sostituito al 90' da De Ligt per un problema muscolare, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore.