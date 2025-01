Sembrava una partita indirizzata, con un'Inter dominatrice e un Sassuolo all'angolo destinato a soccombere. E anche ad inizio del secondo tempo, quando i neroverdi giustamente provano a fare la partita forti della superiorità numerica per l'espulsione diretta di Giacomo De Pieri a fine primo tempo, una vera e propria sensazione di pericolo la difesa nerazzurra non la avverte praticamente mai. Serve un erroraccio di Alessandro Calligaris che regala la rete del 2-1 a Borna Knezovic per rianimare la squadra di Emiliano Bigica, che tiene sempre l'Inter bassissima ma che, superata la scarica del gol improvviso, crea davvero poche cose interessanti in proporzione alle aspettative. Il gol di Christos Alexiou e il gentile omaggio di Tommaso Benvenuti, pertanto, permettono all'Inter di portare a casa tre punti fondamentali, che le permettono di chiudere col sorriso il girone di andata e di rimescolare le carte al vertice del campionato Primavera 1.

IL TABELLINO

INTER-SASSUOLO 2-1

MARCATORI: 9' Alexiou (I), 25' Benvenuti (S, aut.), 67' Knezovic (S)

INTER: 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta (46' 14 Bovo), 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinacce (77' 9 Lavelli), 25 Zouin (72' 18 Mosconi).

In panchina: 21 Zamarian, 6 Maye, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani, 23 Vanzulli, 26 Garonetti, 28 Romano.



Allenatore: Andrea Zanchetta

SASSUOLO: 1 Scacchetti; 99 Parlato, 64 Corradini, 5 Di Bitonto (84' 80 Frangella), 3 Benvenuti; 10 Leone, 18 Lopes (75' 13 Daldium), 15 Weiss (46' 11 Sandro); 7 Knezovic, 21 Bruno; 90 Vedovati (46' 36 Minta).

In panchina: 75 Vigano, 2 Benvenuti, 4 Macchioni, 8 Seminari, 23 Tomsa, 31 Bolondi, 70 Cardascio.



Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Calzavara. Assistenti: Palla-Chichi.

Note

Espulso: De Pieri (I) al 42esimo per gioco pericoloso.

Ammoniti: Lopes (S)

Corner: 7-3

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

95' - FISCHIA CALZAVARA, RIEN NE VA PLUS AL KONAMI CENTRE! L'INTER PORTA A CASA UN SUCCESSO FONDAMENTALE SUPERANDO 2-1 IL SASSUOLO!

95' - Intelligente Lavelli che prima sembra puntare l'area, poi si rifugia nei pressi della linea laterale guadagnando una rimessa fondamentale.

94' - Flipper pericoloso in area nerazzurra, palla in corner sprecato dai neroverdi.

93' - Mosconi arriva a valanga sul pallone e strappa un corner.

91' - Iniziano i cinque minuti di recupero. Minta ci prova dopo un'azione personale, il suo tiro finisce alto.

90' - Stremato e colpito duro, Cocchi rimane a terra.

88' - Lavelli ha la chance per chiudere i conti: lanciato benissimo in contropiede da Bovo, l'attaccante duella con Corradini superandolo e calcia in diagonale mandando la palla fuori di nulla.

86' - Cross di Knezovic, palla troppo alta per Leone che non arriva alla deviazione davanti a Calligaris e si dispera.

84' - Frangella è l'ultimo cambio del Sassuolo: esce Di Bitonto.

82' - Chance per Mosconi che parte in contropiede, fa 50 metri ma poi si blocca davanti al rientro dei difensori del Sassuolo che riparte.

80' - Mosconi guadagna il fondo ma pretende troppo da se stesso e finisce col portare il pallone oltre la linea.

79' - Calligaris stavolta è decisivo: uscita e respinta col corpo a negare il gol a Parlato pronto a ribadire in rete dopo un errore della difesa.

77' - Staffetta Spinaccè-Lavelli nell'Inter.

76' - Knezovic prova la gran giocata con stop e tiro al volo, palla che termina alta di poco.

75' - Nel Sassuolo, Daldium rileva Lopes per una squadra ancora più offfensiva.

74' - Errore di lettura della difesa dell'Inter, Sassuolo che riparte in contropiede poi l'azione si ferma per un fallo di Di Bitonto su Spinaccè.

72' - Zanchetta prova a cambiare qualcosa: fuori Zouin, dentro Mosconi.

69' - Ora il Sassuolo si fa più arrembante, rinvigorito dal gol di Knezovic. Fallo di Spinaccè su Di Bitonto. Poco prima, proteste neroverdi per un presunto mani di Aidoo in area.

67' - Gol del Sassuolo! Knezovic! Tiro dalla distanza nemmeno troppo potente sul quale però Calligaris commette una sciocchezza enorme finendo col mettersi la palla in porta da solo.

66' - Altra bella giocata di Zouin che con un doppio passo semina il marcatore e mette in mezzo, spazza la difesa poi Cocchi calcia alle stelle.

63' - Cocchi prova la conclusione in porta, la palla non si abbassa nei tempi giusti e finisce fuori.

62' - Urlaccio di Cocchi dopo un fallo di Parlato che poi ha anche qualcosa da ridire al nerazzurro: Calzavara deve districare un principio di baruffa.

60' - Scacchetti non sembra essere uscito dal torpore: rinvio sballato e palla direttamente fuori.

59' - Brutto intervento su Topalovic, cartellino giallo per Lopes.

58' - Knezovic prova a saltare Zouin in uno-contro-uno, ma finisce fuori insieme alla palla e non ottiene nemmeno corner.

57' - Bruno cerca l'uno-due con Sandro, bravo Topalovic a chiudere tutto. Poi però lo sloveno perde palla e il Sassuolo riparte.

56' - Palla al Sassuolo, che cerca dei varchi nella difesa interista che controlla bene ma poi in disimpegno commette qualche errore evitabile.

55' - Zouin prima interviene bene in chiusura poi perde il pallone, il Sassuolo però spreca con un brutto cross che termina sul fondo.

53' - Re Cecconi frappone il corpo tra Minta e il pallone, guadagnando il rinvio dal fondo.

52' - Uscita pulita di Topalovic e ripartenza Inter, con Venturini che viene trattenuto fallosamente da Benvenuti.

51' - Cambio rimessa a favore dell'Inter, errore di Parlato e Calzavara inverte.

49' - Calligaris chiude la porta a Sandro. Parlato riceve e mette in mezzo dove il romeno colpisce a botta sicura, trovando l'opposizione con l'anca del portiere nerazzurro.

47' - Scontro Sandro-Alexiou, il greco è colpito alla caviglia ma per Calzavara non c'è nulla.

46' - Subito Sandro prova a rendersi pericoloso, bravo Calligaris ad uscire e bloccare anticipando un eventuale intervento.

19.08 - Primo pallone del secondo tempo per il Sassuolo: PARTITI!

19.07 - C'è un cambio per l'Inter: Bovo prende il posto di Zanchetta. Anche il Sassuolo cambia: fuori Vedovati e Weiss, dentro Minta e Sandro.

19.05 - Le squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Una partita che vede solo una squadra in campo: è l'Inter che prende in mano l'inerzia del match da subito e finisce con il chiudere all'angolo il Sassuolo, ubriacandolo a suon di azioni ficcanti che creano imbarazzi ad una difesa tutto fuorché sicura. La rete di Christos Alexiou e l'autorete del 2-0 di Benvenuti nascono da evidenti errori della retroguardia ma sono i giusti sigilli ad un primo tempo praticamente perfetto della squadra di Zanchetta. Macchiato, purtroppo, dall'espulsione diretta di Giacomo De Pieri, mandato sotto la doccia al 42esimo per un intervento su Lopes. Decisione opinabile dell'arbitro Calzavara che condizionerà il secondo tempo.

47' pt - Con 13 secondi di anticipo, Calzavara decreta la fine del primo tempo: l'Inter domina e chiude i primi 45 minuti avanti per 2-0 sul Sassuolo, ma con l'inferiorità numerica per il rosso a De Pieri.

45' - Per il momento, la musica non cambia: altra volata di Zouin a sinistra, palla a Spinaccè che colpisce di prima intenzione mandando fuori. Due minuti di recupero.

42' - COLPO DI SCENA, ESPULSO DE PIERI! Intervento in scivolata su Lopes che aveva recuperato il pallone, Calzavara è lì davanti e non ha dubbi: rosso diretto per intervento pericoloso. Decisione che appare oltremodo opinabile perché il piede del giocatore nerazzurro non sembrava ad altezza pericolo.

41' - De Pieri si rialza, riparte il gioco.

40' - De Pieri sfonda la linea difensiva neroverde, poi viene atterrato da Benvenuti alla nuca. Calzavara non fischia ma il giocatore resta a terra.

38' - Cross di Topalovic, Corradini toglie l'atitmo a Spinaccè poi Re Cecconi non riesce a piombare sulla sfera. Ma è ancora calcio d'angolo, sul quale Scacchetti compie un altro errore regalando un nuovo giro dalla bandierina.

37' - De Pieri! Gran tiro a giro del 30 nerazzurro che col suo mancino costringe Scacchetti al colpo di reni per deviare in corner.

36' - Altra svirgolata di Parlato, Bigica osserva preoccupatissimo.

35' - Svirgolata clamorosa di Bruno, rimessa regalata all'Inter. Giocata emblematica delle difficoltà della squadra di Bigica.

34' - Altro cross di Cocchi troppo lungo per tutti, De Pieri però salva la sfera e l'Inter torna a manovrare.

33' - Campanile di Cocchi in area, Scacchetti prova a controllare ma il pallone gli scivola prima che ne possa prendere possesso.

32' - L'Inter fa quello che vuole, ora spinge anche Aidoo che si prende un corner.

31' - Cross basso di De Pieri, Scacchetti reclama il pallone e lo blocca a terra.

29' - Parlato atterra Topalovic, che resta a terra dolorante per qualche istante.

29' - Calzavara va a richiamare Spinaccè dopo qualche scaramuccia con un difensore avversario.

27' - L'Inter sulla sinistra è inafferrabile: ancora occasione creata da Zouin che mette in mezzo, la difesa emiliana annaspa.

L'AUTORETE DI BENVENUTI: Un cross di Cocchi viene anticipato dal difensore neroverde, che però con il suo intervento beffa il portiere Scacchetti con una traiettoria che si infila beffarda in porta.

25' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! È UN'AUTORETE DI BENVENUTI!!!

25' - Pericolo Zouin. Lanciato da Topalovic, il marocchino mette in mezzo dove De Pieri arriva in spaccata ma non inquadra la porta.

24' - Knezovic prova a battere a sorpresa una punizione dalla lunghissima distanza vedendo Calligaris fuori posizione, ma il portiere nerazzurro fa ampiamente in tempo a ritornare e bloccare.

23' - Lancio a servire De Pieri che ha attaccato la profondità, Di Bitonto riesce a controllare e chiudere sull'attaccante interista.

21' - Altro dialogo Knezovic-Bruno, Re Cecconi capisce tutto e copre il pallone accompagnandolo all'uscita.

20' - Re Cecconi mette in difficoltà Calligaris con un retropassaggio, Sassuolo che riesce a recuperare la palla.

18' - Weiss sbilancia Topalovic che va a terra, punizione per l'Inter da posizione simile a quella da dove è scaturito il vantaggio. Stavolta, però, nessun esito.

16' - Lopes raccoglie un pallone respinto dalla difesa nerazzurra sul tiro di Knezovic, conclusione a effetto che si spegne alta poco sopra la traversa.

14' - Il Sassuolo ora prova a riordinare le idee e a riaffacciarsi in avanti, tentativo di Bruno pericoloso ma neutralizzato da Alexiou che si oppone alla grande.

11' - Altro errore del Sassuolo, recupero Inter con la difesa che libera su un cross destinato a Spinaccè.

IL GOL DI ALEXIOU: Punizione di Zanchetta non particolarmente pericolosa, sulla quale però Knezovic compie un erroraccio con un tentativo goffo di rinvio che viene punito dal capitano interista, bravo a piombare sulla sfera e piazzarla alle spalle di Scacchetti.

9' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DELL'INTEEEERRR!! CHRISTOOOOOOSSS ALEEEEXIIIIOOOUUUU!!!

6' - Aidoo bussa dalle parti di Scacchetti, bel tiro respinto dal portiere emiliano in corner. Rendiamo conto di alcuni errori nella formazione indicata precedentemente: mancano Berenbruch e Quieto, in campo Venturini e Zouin.

5' - Sassuolo che si fa vivo dalle parti di Calligaris con Vedovati che pianta Alexiou ma poi calcia male mandando fuori.

5' - Scacchetti per poco non si fa del male da solo: Venturini approfitta di un mezzo torpore del portiere neroverde e per poco non lo beffa con un rimpallo.

2' - Prova la giocata Zouin, fermato però in posizione di fuorigioco.

18.02 - Dopo il minuto di raccoglimento per Fabio Cudicini, si comincia col primo pallone per i nerazzurri: PARTITI!

17.59 - Inter e Sassuolo entrano in campo per il prepartita.

17.54 - Fra pochi minuti il calcio d'inizio.

