Djorkaeff: “Sanchez-Vidal, poco spazio all’Inter? Stagione lunga, aspettino loro turno”

L'ex fantasista nerazzurro: "Sono convinto che faranno ancora molto per l'Inter e per il Cile"

Parlando in esclusiva con l'emittente cilena ADN Deportes, Youri Djorkaeff, ex stella dell'Inter di fine anni '90, ha speso belle parole per il duo Rojo dei nerazzurri composto da Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Parlando del poco spazio avuto a disposizione sin qui in nerazzurro, il francese spiega: "Naturalmente porta difficoltà non giocare tutto il tempo. Ma penso che tante volte, in una squadra come l'Inter, è meglio non giocare tutte le partite, perché poi questo ti permette di raggiungere grandi traguardi a fine stagione. La stagione è molto lunga, devi aspettare il tuo turno. In fondo sono grandi professionisti, grandi giocatori e sono sicuro che faranno molto per il Cile e anche per l'Inter".