Francesco Acerbi sembra vicino a vestire la maglia dell'Inter, ma nelle ultime ore la candidatura di Manuel Akanji è in risalita. Occhio al sorpasso dello svizzero sul laziale. "Oggi potrebbe essere il nuovo centrale dell’Inter di Inzaghi, dal momento che a Dortmund è passato in pochi mesi da essere un punto di riferimento a finire fuori rosa - assicura Gianluca Di Marzio -. La causa? Un contratto in scadenza nel 2023 e la voglia di non rinnovarlo per provare una nuova esperienza. Da qui il pugno duro del Borussia e la necessità per lui di trovare una squadra per non stare un anno intero a guardare i compagni dalla panchina".