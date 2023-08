Joaquin Correa a un passo dal Marsiglia. Prova ne è anche l'attività di stamane del suo agente, Alessandro Lucci, al lavoro per definire nei dettagli il contratto del suo assistito soprattutto in caso di riscatto da parte dei francesi.

Lo spiega Gianluca Di Marzio sul suo portale: "La formula sarà quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 15 milioni di euro. L'obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions è una condizione molto importante sia per l'Inter che per l'attaccante argentino che andrebbe in un club dove potrebbe rimanere a lungo - si legge -. L'agente del Tucu ha lavorato soprattutto su questo per trovare una soluzione non solo temporanea, ma anche per il futuro. Infatti, il Marsiglia è reduce da un secondo e un terzo posto che gli sono valsi la qualificazione alla Champions e al preliminare. Nel caso in cui l'OM non dovesse qualificarsi alla Champions in questa stagione c'è un diritto di riscatto fissato a 13, oltre ai 2 di prestito oneroso".