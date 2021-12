Degen: “Esposito non è un enfant terrible. E nel Basilea non voglio solo yes men”

Il ds del Basilea: "Va preso per mano e seguito da vicino. Ma parliamo di un ragazzo molto professionale"

Non è un momento facile per Sebastiano Esposito in Svizzera. L'espulsione sciocca rimediata contro il Grasshoppers rende ulteriormente più complicata la posizione del giovane attaccante campano di scuola Inter, che peraltro, nelle ore precedenti la gara di campionato del Basilea contro la squadra di Zurigo, aveva incassato una sostanziale fiducia da parte del direttore sportivo del club Philippe Degen. Intervistato da Blick!, Degen ha commentato l'episodio del mancato ingresso in campo nella gara di Conference League contro il Qarabag provando a prenderne le difese: "Lui stesso sa che questo non deve succedere e che sta facendo un danno enorme a se stesso e alla squadra. Qualcosa comunque si era accumulato da settimane. Ha avuto problemi con gli infortuni per molto tempo ed era molto impaziente. Non è un cattivo ragazzo, anzi è adorabile e molto professionale: non si permette scappatelle, non va alle feste. Se è di buon umore, può decidere le partite. Ma è anche un ragazzo che ogni giorno deve essere preso per mano e seguito da vicino".