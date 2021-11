De Vrij lascia il ritiro dell’Olanda: il difensore rientra a Milano dopo l’infortunio

Il centrale nerazzurro è atteso dagli esami strumentali per definire l'entità del problema fisico

Stefan de Vrij ha lasciato il ritiro della nazionale olandese. L'annuncio ufficiale arriva attraverso una nota della selezione Oranje: dopo l'infortunio rimediato nella serata di ieri, il centrale dell'Inter "non potrà essere impiegato nella partita contro la Norvegia, in programma martedì 16 novembre" si legge. Il classe '93 farà ritorno a Milano, dove nelle prossime ore si sottoporrà ai classici esami strumentali del caso per definire l'entità dell'infortunio.