De Vrij: “Un onore indossare la maglia dell’Inter, ancor di più con lo scudetto”

E' Stefan De Vrij, come prevedibile, l'uomo copertina dell'ultimo Match Day Programme dell'Inter dedicato alla sfida di domani con la Lazio. "L’Inter per me è una grandissima squadra: è passione, lavoro, sacrificio. Indossare questa maglia è un onore, ancora di più con lo scudetto cucito sopra!", le parole dell'olandese. Che poi parla anche della squadra che lo ha fatto conoscere al mondo: "Al Feyenoord sono cresciuto, ho fatto tutto il percorso delle giovanili prima di esordire in prima squadra".