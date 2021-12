De Vrij: “Da Conte la base per vincere, per Inzaghi stagione importante”

Intervista a DAZN per il difensore olandese: "Ho imparato da solo a suonare il piano, Stephen King scrittore preferito"

"Io facevo tutto in bici. Sono cresciuto in un paesino molto piccolo di 5mila abitanti e lì tutti vanno in bici. Io andavo a scuola in bici, anche a calcio. E anche quando giocavo con il Feyenoord, dove ho esordito a 17 anni. Capitava di andare allo stadio in bici o in metro, e magari i tifosi mi chiedevano: 'Ma non vai a giocare?'. E io: 'Sì, sto andando...' (ride, ndr)".