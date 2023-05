Didier Dawson, promessa del calcio panamense classe 2005, potrebbe presto vestire la maglia dell’Inter. La conferma, in esclusiva, arriva direttamente da Alejandro, il padre del giocatore.

Quale è il suo primo ricordo di Didier nel mondo del calcio?

“Ne cito due: il suo debutto nel professionismo a soli 15 anni. E la sua prima marcatura, nella prima gara del successivo torneo, a 16 anni”.

Ora di anni ne ha 17 e gioca con continuità nel massimo campionato di Panama.

“Sono orgoglioso di lui: è molto giovane, ma sta vivendo le sue opportunità. E lotta per i suoi sogni. Dovrebbe disputate anche il Torneo Maurice Revello in Francia con l’Under 23 di Panama, visto che è stato pre convocato”.

Quali sono le sue caratteristiche?

“È molto tecnico, intelligente, rapido, potente: letale nell’uno contro uno, può giocare come esterno d’attacco destro o sinistro. Ma pure come volante, da 8 o 10”.

Quale è il suo stile di gioco?

“Ora viene utilizzato da ala col piede invertito, grazie alla sua potenza e al cambio di ritmo, raramente perde un uno contro uno”.

Chi è il suo idolo?

“Messi”.

È vero che l’Inter è interessata a Didier?

“Il suo agente è stato in Italia qualche settimana fa per parlare di lui a svariati club, Inter compresa. Esiste la possibilità che si trasferisca in nerazzurro per svolgere una prova di due mesi. Speriamo davvero possano dare un’opportunità a mio figlio”.

Le piacerebbe quindi se Didier giocasse nelle giovanili dell’Inter?

“Certo, parliamo di uno dei club più importanti del mondo. Mi piacerebbe molto se accadesse. Il suo sogno, quello per cui si sta preparando, è lasciare Panama per formarsi in un club straniero e dimostrare il suo talento al mondo”.