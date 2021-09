Darmian: “Inter superiore al Real mercoledì, trasformiamo il rammarico in rabbia”

L'analisi del laterale nerazzurro: "Sconfitta immeritata, il calcio è questo"

Mattia Zangari

"Dalla partita con il Real Madrid ci portiamo via le tante cose buone fatte, abbiamo dimostrato fin dal 1' quello che volevamo. Abbiamo dominato una partita difficile, contro un avversario forte: penso non si possa aggiungere altro. Ci è mancato solo un gol e purtroppo ne abbiamo concesso uno all'ultimo minuto. Dobbiamo trasformare il rammarico in rabbia ed energia per il prosieguo del nostro cammino, a partire da sabato". Lo ha detto Matteo Darmian, analizzando con i colleghi di Amazon Prime Video il ko beffardo incassato all'esordio in Champions League.

Cosa non ha funzionato in quell'ultimo minuto?

"Sono stati bravi loro, quando concedi un gol si commettono degli errori di squadra, ma dobbiamo dar merito anche alla loro giocata. Purtroppo, avendo subito gol alla fine, non abbiamo avuto nemmeno il tempo di rimetterla in piedi. Noi ci abbiamo provato dal 1' e purtroppo non abbiamo segnato".

L'Inter vista mercoledì è più forte del Real?

"Per quello che si è visto stasera, siamo stati sicuramente superiori. Noi cerchiamo di scendere in campo sempre con voglia e determinazione, per provare a vincere ogni partita. Il calcio è così, ci ritroviamo a commentare una sconfitta immeritata"