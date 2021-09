Darmian: “Con Dumfries concorrenza alta. Scudetto? Non ascoltiamo le voci”

Il laterale nerazzurro parla in esclusiva a Sky Sport: "Eriksen? Dopo lo choc, c'è voglia di rivederlo in campo"

A quattro giorni da Samp-Inter , gara in programma domenica prossima a Marassi dopo la sosta dedicata alla Nazionali, Matteo Darmian si sofferma con i colleghi di di Sky Sport per parlare degli obiettivi personali e di squadra dopo una sessione di mercato che ha ridefinito la rosa. Ecco le sue parole:

Qual è la cosa più importante messa in mostra dall'Inter nelle prime due partite?

"La determinazione e la voglia di portare a casa il risultato. Sono caratteristiche che ci devono accompagnare per tutto l'anno, restare uniti e tenere sempre alto il livello di attenzione".

Sentite di essere competitivi come nella passata stagione?

Come è stato l'impatto di Simone Inzaghi con il gruppo squadra?

"Fin dal primo giorno il mister ha portato le sue idee, ha continuato il lavoro iniziato due anni fa. Ci siamo messi tutti a disposizione, per capire e mettere in pratica le sue idee".

L'arrivo di Dzeko e Calhanoglu: come è averli in squadra?

"Io so benissimo che quando giochi per una grande squadra, oltre ad avere grandi responsabilità, la concorrenza è alta. Io mi metto sempre a disposizione cercando di dare una mano alla squadra quando vengo chiamato in causa. Ci sono tantissimi impegni, c'è bisogno di tutti e quindi dobbiamo essere sempre pronti".