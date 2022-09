A tracciare l'identikit del nuovo possibile socio di Zhang nel mondo nerazzurro ci pensa Calcio e Finanza, partendo da un concetto chiave: gli investimenti nelle società in sofferenza sono stati al centro della sua carriera professionale per oltre 38 anni. "Prima di costituire Amroc Investments LLC come entità indipendente, Lasry gestiva il capitale per Amroc Investments L.P., un fondo di investimento affiliato al gruppo Robert M. Bass - scrive CF -. In precedenza, Lasry è stato co-direttore del dipartimento 'fallimenti e riorganizzazione aziendale' presso Cowen & Company. Prima di Cowen, è stato Direttore del Dipartimento del debito privato presso la Smith Vasiliou Management Company, l’azienda in cui è stato coinvolto per la prima volta nei mercati del debito cosiddetto 'distressed'".

Per quanto riguarda lo sport, l'ingresso di Lasry nel basket è datato 2014, quando (insieme a Wesley Edens) mise le mani sui Bucks dopo un investimento di circa 550 milioni di dollari dopo essersi impegnato a mantenere la squadra a Milwaukee. "Lasry ed Edens si sono impegnati inoltre all’epoca a investire 100 milioni di dollari per aiutare a costruire una nuova arena", aggiunge CF.