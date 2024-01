"Per me sarà una gara emozionante, però quando l'arbitro fischierà io sarò pronto a dare tutto me stesso per il Monza, come è giusto che sia". Lo ha detto Danilo D'Ambrosio, parlando a Calciomercato.com a margine dell’anteprima del film “Chi segna vince”, della sfida da ex che giocherà sabato all'U-Power Stadium contro l'Inter.

Che Monza troverà l'Inter?

"Il Monza cercherà di fare il Monza come ogni partita. Vogliamo impostare il nostro gioco senza subirlo, poi è normale che incontrando una squadra forte come l'Inter capiterà qualche volta di subire il gioco. Noi siamo pronti, cercheremo di difenderci con le unghie e con i denti".

Il Monza può sognare l'Europa?

"Guarda, prima di sognare voglio raggiungere l'obiettivo dei 40 punti salvezza. Poi dopo potremo eventualmente sognare".

Un parere su Valentin Carboni.

"E' un giocatore che ha tutte le qualità e il tempo dalla sua parte. Ora sta capendo l'occasione che Palladino gli sta dando e la sta sfruttando. E' un giocatore di prospettiva importante".

Palladino.

"Lo conoscevo in maniera indiretta perché l'ho sfidato ai tempi dell'Inter, il suo modo di far giocare la squadra è stato uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere il Monza".

Lotta scudetto.

"L'Inter sta facendo un grande campionato e viene da stagioni importanti. Sanno ciò che devono fare, sarà una lotta importante da qui alla fine con la Juve".

