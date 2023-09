Come sta Cuadrado? Nelle ultime ore era cresciuta un po' d'ansia in casa Inter per le condizioni del colombiano, ma secondo le ultime informazioni la situazione sarebbe rientrata. Stando a quanto riferito da SkySport24, infatti, per l'esterno nerazzurro nessun infortunio, ma soltanto un leggero stato infiammatorio. Per questo motivo, all'Inter sperano che Cuadrado non venga impiegato contro il Cile nel match nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Lui, assieme a Lautaro e Sanchez, si rivedrà a Milano nella giornata di giovedì: tutti e tre saranno da gestire in vista del derby in programma sabato alle 18.