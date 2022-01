Lega Serie A, convocata un’assemblea urgente: sul tavolo misure anti-Covid

"Emergenza Covid: delibere in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare delle competizioni" uno dei punti più importanti da discutere

Dopo il confronto telefonico avuto tra il Premier Mario Draghi e il Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, la Lega Serie A si riunirà oggi in videoconferenza per un'Assemblea di Lega urgente per discutere circa le misure di sicurezza da attivare quanto prima. "In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata in via d'urgenza, per oggi, Sabato 8 gennaio 2022 esclusivamente in videoconferenza (a Regolamento), alle ore 13.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15:30 in seconda convocazione" si legge sul sito ufficiale della Lega che informa anche su quelli che sono i punti all'ordine del giorno: "1) Verifica poteri; 2) Comunicazioni Presidente e AD; 3) Emergenza Covid: delibere in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare delle competizioni".