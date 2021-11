Cottarelli: “Se comprerò l’Inter? No comment”. Poi battuta sul derby con Letta

L'economista scherza col segretario del PD: "Compriamo gli arbitri? Questo è un colpo basso, non è possibile"

Protagonista di un Videoforum organizzato da La Repubblica, Carlo Cottarelli, presidente di InterSpac, ha dribblato con un 'no comment', seguito da una risata, la domanda sulla possibilità che in futuro possa comprare l'Inter. Poi l'intervento a mo' di battuta di Enrico Letta, segretario del Partito Democratico e noto tifoso del Milan: "Intanto hanno già comprato gli arbitri", con chiaro riferimento ai due rigori assegnati alla squadra di Simone Inzaghi dall'arbitro Daniele Doveri nell'ultimo derby di Milano. "Questo è un colpo basso, non è possibile", ha ribattuto stando allo scherzo l'economista, promotore del progetto di azionariato popolare per il club nerazzurro.