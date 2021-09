Cottarelli: “Interspac, scelto l’advisor: proposta entro due mesi. Tre grandi vantaggi”

Le parole del presidente di Interspac nel corso del seminario "Se non ora quando?"

Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, ha spiegato oggi nel seminario “Se non ora quando? Azionariato popolare nel calcio” (tenuto nella sede della Fondazione Riccardo Catella e disponibile in streaming) cosa prevede il modello su cui da presidente dell'associazione sta lavorando da qualche tempo. "Questo è un modello che può funzionare per tutto il calcio italiano e se dovessimo riuscirci anche per il calcio mondiale - dice -. Chi si aspetta una difesa strenua dell'azionariato popolare rimarrà deluso, le difficoltà non sono poche ma possono nascere delle opportunità. La presenza di un potenziale di centinaia di migliaia di tifosi rappresenta la base dell'azionariato popolare, con un'importante differenza rispetto a realtà come Barcellona e Real che sono partite storicamente come associazioni. Il nostro sarebbe un caso unico a livello mondiale, almeno nel calcio. La motivazione principale è l'amore per la squadra e il desiderio di dare una stabilità che forse non c'è stata negli ultimi anni (non nell'Inter ma in tutte le società italiana) e anche la volontà di dare una connotazione prettamente italiana. Io sono diventato interista a nove anni. Il primo amore nel calcio non solo non si scorda ma non si cambia. Ci sono delle grosse difficoltà, la prima coordinare un numero potenzialmente molto grande di persone. Visti i risultati del sondaggio credo sia possibile raggiungere numeri molto più grandi dei centomila questionari compilati. Abbiamo speso qualche migliaia di euro per pubblicizzare la cosa, se si passasse alla vera operazione di raccolta fondi bisognerebbe investire di più. Quest'estate metà degli interisti che ho incontrato non sapeva o non aveva capito l'importanza della cosa. Occorrerà un'adeguata organizzazione. Abbiamo oltre 350 imprenditori, manager e professionisti che potrebbero mettere qualcosa in più del semplice tifoso e vorremmo avere dei pillar investor come quelli del Bayern. Coordinare queste tre realtà è complicato e la struttura di governance è necessaria. Il modello potrebbe essere quello duale del Bayern. Secondo problema: occorre un modello finanziariamente sostenibile".