Cottarelli: “Interspac, ora il business plan. Suning? La presentazione slitta”

Mattia Zangari

A quattro giorni dalla presentazione di Interspac, Carlo Cottarelli chiarisce una volta ancora ai colleghi di Libero i vantaggi dell'azionariato popolare per un club come l'Inter, ora in mano a Suning, colosso cinese in evidente difficoltà economica: "I conti delle squadre di calcio andrebbero meglio, perché si eliminerebbe il peso di decine di milioni di interessi sul debito. E magari ci saremmo potuti permettere perfino di tenere Lukaku", spiega l'economista.

"Il progetto non si è mai fermato, stiamo per affidare a una società di consulenza il compito di stendere il business plan e una proposta dettagliata per il possibile ingresso dei tifosi. Speravamo di presentare un piano dettagliato alla proprietà cinese dell’Inter per fine ottobre ma credo si slitterà di qualche settimana", aggiunge Cottarelli. Prima di augurarsi un dialogo con la famiglia Zhang: "La situazione economica non è florida. Ci sta che un magnate straniero possa voler lavorare insieme ai tifosi per rafforzare la società. Nel Bayern i tifosi appartengono a un’associazione che definisce le linee guida entro le quali opera il management della società. Non sono i tifosi a scegliere l’allenatore e il direttore sportivo, le specifiche scelte tecniche vengono fatte dai consiglieri d’amministrazione della società controllata".

In definitiva, il potenziale ruolo dei tifosi all’interno dell’Inter "dipenderà dal loro peso azionario e dalla specifica struttura di governance che viene scelta. Nel Bayern decidono le linee guida, quanto investire, gli obiettivi, i consiglieri".

(Fonte: Calcio e Finanza)