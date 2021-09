Cottarelli: “Interspac, numeri raddoppiabili. Abbiamo avuto un contatto con la società”

L'intervista del presidente di Interspac a Tuttosport

"Si può raddoppiare l’impatto rispetto ai numeri che emergeranno. Noi non abbiamo realizzato in pratica quasi nessuna spesa di promozione. Ci sono tanti interisti che non abbiamo ancora raggiunto - aggiunge parlando del questionario effettuate in estate - Contatti con la società? C'è stato, ma non posso svelare più di questo. Presenteremo sicuramente una proposta dettagliata alla società nerazzurra". L'economista aggiunge che anni fa "c’era stato un approccio con la società e ci avevano risposto in modo negativo. Questa volta non è stato così. Se l’Inter non fosse (stata) interessata ad ascoltarci, lo avrebbe comunicato anche pubblicamente". Nei giorni scorsi Cottarelli aveva parlato della possibilità di trattenere Lukaku con l'azionariato popolare, oggi specifica: "Bisognerebbe analizzare caso per caso. Resta tuttavia la certezza che se tu ogni anno risparmi trenta milioni di interessi, allora sicuramente puoi permetterti di fare tante cose. Io resto prudente, non voglio suscitare entusiasmi prematuri. Resta comunque un progetto difficile da realizzare, questa è la mia linea".