Corsi: “Pinamonti? Empoli soluzione top, ci sono le condizioni per chiederlo”

Le parole del presidente dei toscani dopo l'incontro con l'Inter

Al termine dell'incontro in sede Inter, Fabrizio Corsi , numero uno dell'Empoli, ha parlato della trattativa con i nerazzurri per Andrea Pinamonti. Ecco le sue dichiarazioni.

"C'è stato uno scambio di opinioni tra persone che si conoscono e si stimano da tempo. Penso che l'Empoli sia la soluzione migliore per il ragazzo".

"Abbiamo interesse per il giocatore e ci sono le condizioni per chiederlo. Di più al momento non posso dire".