Corsera – San Siro, domani l’incontro tra sindaco e club: il Comune vuole un contributo straordinario

Novità sul futuro del distretto di San Siro

I club vogliono accelerare. Spingono per vedere la prima pietra posata entro il 2022 per il progetto vincente (che sarà probabilmente Populous). L'idea dell'amministrazione è che lo stadio valga il 45% del progetto, quel che c'è attorno il 55%. Da qui la possibile richiesta. Al momento, però, Milan e Inter prevedono già costi superiori per 30 milioni di euro rispetto al dovuto perché gli oneri di urbanizzazione sarebbero di 51 milioni contro gli 81 milioni previsti per le opere a scomputo, quelle che servono per ricollegare l'opera alla città. Difficile che ci sia un cambiamento nel progetto per abbassare i costi.