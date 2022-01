Corsera – Nuovo stadio, spunta la deroga per congelare il dibattito pubblico

Lettera del Comune di Milano a Milan e Inter: "Valutiamo con la Regione"

Il Comune di Milano si riserva di valutare "l’eventuale richiesta alla Regione" di derogare all’applicazione del dibattito pubblico sul nuovo stadio. Come scrive oggi il Corriere della Sera, Palazzo Marino ha ripreso il filo del discorso con Milan e Inter inviando ai club una lettera in cui, chiedendo di integrare il piano di fattibilità per gli indici volumetrici e le stime del nuovo conto economico, ha fatto presente che "per ragioni legate all’emergenza Covid 19 e fino alla data del 31 dicembre 2023, ha disposto una deroga in ordine all’applicabilità delle disposizione in materia di dibattito pubblico rendendo facoltativo il ricorso alla procedura".