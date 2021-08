Correa o Zapata, l’Inter riflette: valutazioni tattiche e situazioni di mercato

Oggi pausa, da domani la caccia all'attaccante tornerà nel vivo: due candidati diversi tra loro per caratteristiche e costi

Zapata invece rappresenterebbe il proseguimento dell'impostazione di Antonio Conte , perché per caratteristiche sarebbe il sostituto ideale di Romelu Lukaku . Una prima punta in grado di svariare su tutto il fronte offensivo ma anche di attaccare pesantemente la profondità. Con il colombiano il reparto offensivo sarebbe composto da due numeri 9 classici e da due seconde punte come Alexis Sanchez e Lautaro, che continuerebbe il lavoro da simil trequartista iniziato con l'ex allenatore dell'Inter. In pratica, invece di Lukaku senza un suo vice, ci sarebbero due prime punte senza più Big Rom. Numericamente, un vantaggio senza dubbio, al netto dei dubbi sulle condizioni di Sanchez e dall'assenza palese di un attaccante veloce e abile in contropiede. Con l'enorme vantaggio di avere in Dzeko una punta capace di giocare al fianco di chiunque senza troppi problemi.

I due concorrenti per riempire la casella rimasta vacante nel reparto offensivo però si trovano in situazioni di mercato diverse. Per il colombiano l'Atalanta non è entusiasta di iniziare una trattativa e comunque non chiederebbe meno di 40 milioni di euro, posto di trovare in tempi stretti un sostituto (Gianluca Scamacca in uscita dal Sassuolo può essere un'opzione). Per l'argentino l'Inter non andrebbe oltre i 30 milioni bonus compresi, consapevole del fatto che causa indice di liquidità oltre i limiti consentiti la Lazio abbia bisogno di concretizzare una cessione, altrimenti non potrebbe tesserare i nuovi acquisti. Tutto porta a pensare che Correa sia il prescelto, sia perché ha chiesto di andare a Milano da Inzaghi sia perché Maurizio Sarri non punterebbe su di lui. Quadro ideale per ottenere un prezzo favorevole, non ci fosse di mezzo Claudio Lotito che per questioni di principio accetterebbe anche di rimetterci soldi. E la sua richiesta è di almeno 35 milioni cash, senza bonus.