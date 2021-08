Correa: “Avevo altre offerte, ma ho voluto con forza l’Inter e Inzaghi”

"Giocare all'Inter è una responsabilità, bello ritrovare Lautaro", ha aggiunto il Tucu

Prime parole da giocatore dell’Inter per Joaquin Correa, giocatore arrivato dalla Lazio: “Giocare per i campioni d’Italia dell’Inter è un orgoglio, una responsabilità enorme - ha esordito a Inter TV -. Ho voluto tanto venire qui e per me essere qui significa tantissimo. Ho tantissima voglia di aiutare e di dimostrare quello che so fare”.