Antonio Conte non ha mai nominato l'Inter nella presentazione alla stampa da tecnico del Napoli andata in scena a Palazzo Reale, ma ha messo in chiaro che l'obiettivo è quello di avvicinarsi il prima possibile al trono della Serie A, ora occupato proprio dalla squadra di Simone Inzaghi. "L'anno scorso il Napoli è arrivato a 40 punti dalla squadra che ha vinto il campionato, un distacco abissale dalle prime che l'ha portata fuori dall'Europa dopo 14 anni - la premessa dell'allenatore leccese in tema di ambizioni dei partenopei -. Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia e pensare che cambiando allenatore tutto diventi facile. Io ho detto che c'è un progetto, non possiamo competere con le solite note sul piano del monte ingaggi, ma possiamo competere creando basi solide con la cultura del lavoro. Dobbiamo avere voglia, determinazione e sacrificio. Dobbiamo lavorare, ammazzare sportivamente chi ci sta davanti: su questo piano non deve batterci nessuno, non dobbiamo essere secondi a nessuno. Se riusciamo a fare questo, possiamo colmare il gap accorciando i tempi. Sapete che non voglio fare il comprimario, non ho tanta pazienza. Questa sfida arriva nel momento giusto perché ho voglia di godermi questa passione e questo entusiasmo. La cosa più difficile per me sarà ricambiare l'affetto dei tifosi, ma sono convinto di poterlo fare mettendoci tutto quello che ho, come ho sempre fatto in passato".

Cosa è l'effetto elettrochoc che porta Conte? E a quale esperienza del passato paragona quella di Napoli?

"L'unica esperienza in comune con il Napoli è il Chelsea, che arrivò decimo dopo aver vinto la Premier. L'anno dopo vincemmo il campionato, sinceramente penso che fu fatto qualcosa di incredibile contro le superpotenze che ci sono nel calcio inglese. Io non posso promettere la vittoria perché vince solo una squadra, io posso promettere che noi cominceremo un percorso per essere competitivi. Dico spesso: 'testa bassa e pedalare'. Dobbiamo fare i fatti, non fare proclami dicendo che 'rompiamo tutto'. Non sono il tipo che vende aria fritta, dobbiamo stare zitti quest'anno e pedalare cercando di recuperare il terreno perso".

