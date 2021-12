Conte: “Inter in alto per tanti anni. Magari torno in A per ribaltare di nuovo i pronostici”

Il tecnico del Tottenham a Sky: "I nerazzurri stanno proseguendo il lavoro in maniera egregia. Ora tocca agli altri inseguire"

"La continuità dell'Inter fa piacere, perché è la prosecuzione del lavoro che abbiamo fatto e loro stanno proseguendo in maniera egregia. C'è solo da complimentarsi". Così Antonio Conte ai microfoni di Sky al termine del 3-0 fra Tottenham e Crystal Palace. Il tecnico degli Spurs, al quarto successo in sei gare di Premier League e da oggi in quinta posizione, elogia i progressi fatti con Simone Inzaghi. "La squadra ha posto basi per stare lì tanti anni. Ora toccherà agli altri inseguire". Una battuta con minaccia scherzosa in chiusura: "Magari tornerò in Italia un giorno per ribaltare nuovamente i pronostici", ha concluso ridendo.