Conte: “Elettrizzato e contento per questa nuova esperienza. Sensazioni positive”

L'ex allenatore dell'Inter prima dell'esordio con il Tottenham: "I giocatori devono capire cosa fare meglio di prima"

"Sono elettrizzato e contento per questa nuova esperienza. Di sicuro non è facile preparare e avere una partita così importante dopo pochissimi giorni, ma sento che siamo pronti. Ho sensazioni positive". Parole e musica di Antonio Conte, raggiunto da SkySport a pochi istanti dal fischio d'inizio di Tottenham-Vitesse di Conference League. Per l'ex allenatore dell'Inter si tratta della prima uscita da nuovo tecnico degli Spurs.