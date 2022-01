Conceição (ct Camerun): “Onana è felice di aver scelto l’Inter”

Il portiere camerunense ha sostenuto nei giorni scorsi le visite mediche con il club nerazzurro

Toni Conçeiçao, ct del Camerun, ha commentato il trasferimento di André Onana all'Inter. "Mi ha detto di essere molto felice - le sue parole a Tmw -. Gli auguro tutto il bene possibile. Spero che all'Inter riesca a imporsi nel calcio italiano perché ha tutte le capacità per riuscirci. È felice e si sente bene".

"Spero che riesca ad imporsi a livello di squadra perché è fondamentale anche a livello individuale - ha aggiunto -. Così da avere un giocatore con grande fiducia nei propri mezzi quando verrà in Nazionale. Sapevo che poteva firmare con l'Inter da un giorno all'altro, la verità è che ora ha firmato e non c'è molto altro da aggiungere. È felice e continuerà il suo percorso di crescita professionale. Quando un giocatore è così sereno significa che è sicuro che riuscirà a fare bene in futuro".