Ieri a margine della presentazione di 'FICTS Festival Sport Movies & tv' i giornalisti in loco non si sono fatti sfuggire l'occasione di intervistare Beppe Marotta anche su temi di attualità nerazzurra, ottenendo come sempre massima disponibilità da parte dell'AD Sport dell'Inter. In particolare, anche se novembre è appena iniziato, al manager sono stati chiesti aggiornamenti sulle voci di mercato riguardanti due calciatori in particolare, che potrebbero virtualmente essere in ballottaggio per un posto nel prossimo centrocampo di Simone Inzaghi: Andrea Colpani e Lazar Samardzic.

Ebbene, Marotta ha risposto come al solito in modo diplomatico, ma già dalle sue dichiarazioni si può intuire la sua preferenza.

Su Colpani: "Premesso che col Monza abbiamo ottimi rapporti e che all'interno della sua rosa ha degli elementi validi sia per le squadre di club che per la nostra Nazionale, abbiamo buoni rapporti per cui se ci saranno cose concrete le svilupperemo sicuramente più avanti".

Su Samardzic: "Non so se è stato fatto il suo nome sui giornali (sì, ndr), ma in questo momento siamo concentrati sul presente e non tanto sul futuro".

Decisamente più prolisso e aperto quando parla del giocatore del Monza, piuttosto sbrigativo e apparentemente ignaro per quanto concerne il tedesco di origine serba, al centro di una trattativa estibva con i nerazzurri saltata per le richieste esose del suo entourage dopo le visite mediche.

E se le parole non fossero sufficienti, le espressioni del manager rafforzerebbero il concetto: volto sereno e mezzo sorriso quando la domanda è su Colpani, sguardo un po' serioso in risposta su Samardzic. A conferma che il classe '99 cresciuto nella cantera atalantina è un reale obiettivo dell'Inter per la prossima stagione ed è visto proprio come quel profilo futuribile e di qualità che sarebbe stato, nelle intenzioni della dirigenza, proprio il nazionale serbo dell'Udinese. Poi, chiaramente, le vie del mercato sono infinite e lo insegna proprio la vicenda Samardzic, ma ad oggi l'orientamento dell'Inter e, di conseguenza, di Marotta appare evidente sia dalle dichiarazioni sia dalle espressioni facciali...