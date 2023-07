Che fine farà Kylian Mbappé? Dopo la rottura con il PSG, il futuro della stella francese resta un rebus. Secondo Sky Sports UK, ci sarebbe una novità: il club parigino sarebbe disposto a cederlo anche in prestito per un anno pur di liberarsi dell'enorme peso del suo ingaggio (circa 100 milioni di sterline l'anno). Si parla di prestito oneroso e obbligo di accollarsi l'intero stipendio, come riporta TMW.

Ora decide Mbappé: restare a Parigi a dispetto dei santi e attendere l'approdo a parametro zero al Real Madrid fra un anno oppure accettare una tappa di transizione. Finora - secondo Sky Sports UK - al PSG sono arrivate offerte dalla Premier League, dalla Liga, dall'Arabia e anche da un club italiano.

A specificare quali squadre si stanno interessando a Mbappé arriva L'Equipe. Secondo i colleghi francesi, hanno aperto canali comunicativi Barcellona, Chelsea, Manchester United e Tottenham. In Serie A, invece, sarebbe proprio l'Inter il club che avrebbe mosso alcuni passi in direzione dell'asso transalpino. Il grande favorito, ad ogni modo, resterebbe il Real.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!