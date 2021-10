Cile, Lasarte: “Sanchez? Potevamo sostituirlo, ma per noi è fondamentale”

Le dichiarazioni del c.t. della Roja a margine dell'ennesima sconfitta nel girone sudamericano di qualificazione a Qatar 2022

Dopo il ko con il Perù che pregiudica non poco la qualificazione a Qatar 2022, Martin Lasarte ha parlato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del c.t. del Cile. "Oggi speravamo in un altro risultato, ora abbiamo due gare casalinghe e c'è l'obbligo di fare 6 punti. Chiedo ai tifosi di starci vicino - ha detto il tecnico della Roja -. Siamo partiti bene nel primo tempo, ma poi abbiamo perso il controllo del match. Il gol subito ha cambiato la partita e ci ha fatto perdere fiducia in noi stessi. Sanchez in campo 90 minuti? Uno come lui può cambiare il corso di una gara con una sola giocata. Abbiamo valutato la sua sostituzione visto che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma per noi è fondamentale".