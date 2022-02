Chivu: “In partite come il derby devi anche soffrire, bravi a leggere i momenti”

Le parole dell'allenatore della Primavera nerazzurra dopo la vittoria nel derby

Dopo il successo nel derby contro il Milan, Christian Chivu , allenatore della Primavera dell'Inter, analizza la prestazione dei suoi ai microfoni di Inter TV: "Una partita del genere è vissuta molto di più rispetto ad altre, è normale viverla con un po' di ansia. Ma questo non deve accadere in campo, soprattuto nel primo tempo dove è mancato il coraggio e la personalità di fare. Nel secondo abbiamo fatto meglio, abbiamo palleggiato di più e siamo riusciti a fare gol. Ci sono partite dove devi anche soffrire, i ragazzi sono stati bravi a leggere questi momenti".

"Non è mai facile, giocando ogni tre giorni è difficile e il Milan era in salute. Hanno messo a posto le difficoltà di inizio stagione, noi continuano a lottare e c’è anche la Youth League a cui pensiamo anche se non è giusto. Facciamo tante rotazioni, abbiamo tanti 2004 e addirittura due 2005. Sono contento, per loro è una bella esperienza ma devono imparare a gestire le emozioni e tirare fuori la personalità. Le partite si vincono e si perdono, ma devi scegliere come: la perdi con la paura o perché hai personalità e coraggio, è quello che gli ho detto all’intervallo. Poi abbiamo cambiato modulo e c'è stata la reazione. La classifica è corta, la Roma è davanti e si giocherà fino alla fine".