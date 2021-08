Chivu: “C’è ancora da lavorare. Carboni può diventare un grande terzino”

Le parole del tecnico della Primavera dell'Inter dopo il 3-2 contro l'Atalanta

“Carboni è nella fase di insegnamento, deve imparare a fare il terzino anche se è cresciuto molto e inizia a capire. Poi le sue qualità fisiche gli permettono magari di diventare un grande terzino: ha fisico, gamba, tiro e cross. Sa fare cose che nella fase di possesso possono far male agli avversari. Poi c'è da migliorare nella fase difensiva dal punto di vista tattico e nelle scelte, ma noi abbiamo pazienza per farlo crescere bene. Il ragazzo è predisposto ad imparare e a farlo in fretta”.

“Penso che portare una partita a lungo per 90’ con l’intensità del primo tempo è impossibile, e lo sarà anche quando la condizione sarà migliore perché spendi tanto e troppo. L’obiettivo è di guadagnare qualche minuto, alternando il palleggio per far respirare un po’ la squadra e far correre gli altri. Nel secondo tempo con i cambi arrivano sempre forze fresche. C’è ancora da lavorare tanto per far capire ai ragazzi delle cose, delle scelte. E noi siamo qua per questo”.