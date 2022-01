Chelsea ko, Tuchel duro con Lukaku: “Deve mettersi più a disposizione della squadra”

Il tecnico del Chelsea redarguisce il belga: "Ha perso tanti palloni in situazioni promettenti"

Un gol di Kevin de Bruyne permette al Manchester City di superare il Chelsea e di allungare ulteriormente in vetta alla classifica della Premier League. Risultato deludente per i Blues, col tecnico Thomas Tuchel che non nasconde il suo rammarico per una sconfitta che ai microfoni di BT Sport giudica "immeritata, anche se non abbiamo avuto grosse chance e, al contempo, non abbiamo subito tanto pressing da parte loro. Ma è ok, avremmo meritato il pari come risultato più giusto ma non ce l'abbiamo fatta".