La semifinale d'andata di Champions League fra Milan e Inter, fissata in calendario per il 10 maggio, sarà trasmessa in tv su TV8, il canale in chiaro di Sky.

"Si conclude così un passaggio obbligato per Amazon che, avendo i diritti in esclusiva per la partita – come per tutte le migliori partite del mercoledì della competizione, da assegnazione della Uefa – ha dovuto sostanzialmente metterli all’asta per venire incontro a un obbligo di legge - spiega il Sole 24 Ore -. La semifinale di Champions League, infatti, avendo almeno una squadra italiana interessata (in questo caso addirittura due) viene ritenuta un evento di particolare rilevanza. E come tale deve essere trasmesso in chiaro attraverso un canale in grado di raggiungere l’80% della popolazione", come stabilisce la delibera Agcom 131/12/CONS emanata sulla base dell’articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi.

