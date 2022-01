Champions, Inter-Liverpool in campo neutro? Notizia clamorosa dall’Inghilterra

Fonti UEFA hanno rivelato al Daily Mail di non vedere di buon occhio il "passaporto Covid" inserito dai governi italiano e francese

Direttamente dall'Inghilterra arriva una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso: la UEFA starebbe pensando di far disputare in campo neutro Inter-Liverpool e Lille-Chelsea, andata degli ottavi di Champions League . Il motivo? Le nuove regole sulla vaccinazione di fatto obbligatoria per i calciatori professionisti che stanno per adottare i governi italiano e francese non sarebbero ben viste dalla UEFA, che nella materia specifica contempla normative differenti e non c'è in programma alcuna modifica.

Come riferisce il Daily Mail, questo obbligo del "passaporto Covid" potrebbe avere un impatto sulla disponibilità dei giocatori soprattutto per alcuni club di Premier League, nei quali il tasso di vaccinazione è più bassa rispetto ad altri campionati. "Fonti UEFA hanno indicato che in questa fase non ci sono piani per riscrivere le loro regole al fine di rendere obbligatoria la vaccinazione, anche perché la disponibilità e l'adozione dei vaccini varia considerevolmente in tutta Europa - si legge sul Mail-. Di conseguenza, nel caso specifico, i giocatori non vaccinati di Chelsea e Liverpool non potrebbero giocare in Francia e in Italia. Le regole UEFA stabiliscono che per disputare un match ci sia bisogno di almeno 13 calciatori: qualora non fosse possibile rispettare tale requisito, il match potrebbe essere spostato in un campo neutro".