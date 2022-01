CdS – Zhang resterà in Italia fino a Inter-Liverpool. E sogna il ‘mini-Triplete’

Il presidente nerazzurro vuole stare vicino alla squadra in un mese di fuoco: tornerà in Cina dopo il 16 febbraio

Stefano Bertocchi

Il mercato di gennaio dell'Inter, con la rosa puntellata dagli arrivi di Gosens e Caicedo che rimpiazzeranno numericamente gli addii di Sensi e Kolarov (che dovrebbe risolvere il suo contratto con l'Inter entro domani) trova ampio spazio di analisi tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Con queste decisioni Suning ha dimostrato di volere appoggiare le scelte dell'ad Marotta, del ds Ausilio e del suo vice Baccin perché non hanno avuto un impatto sui conti della stagione 2021-22, ma anche per i vantaggi in chiave tecnico-tattica sia per il presente sia per il futuro.

Intanto Steven Zhang ha deciso di restare in Italia fino a dopo il match d'andata degli ottavi di Champions contro il Liverpool del 16 febbraio. "Ci tiene a stare vicino alla squadra e alla dirigenza in un momento chiave della stagione - si legge sul giornale romano - visto che dal derby del 5 febbraio alla sfida con i Reds di Klopp, la formazione di Inzaghi si giocherà una bella fetta di stagione affrontando pure la Roma in Coppa Italia (martedì 8) e il Napoli in campionato (al San Paolo sabato 12)". L'obiettivo del presidente, inoltre, è dare stabilità al progetto prima del ritorno in Cina con il rinnovo di Marotta, Ausilio e Baccin, tre contratti ormai solo da firmare.

Nella testa di Zhang c'è il sogno del complicato 'mini-Triplete' con Supercoppa italiana, scudetto e Coppa Italia (difficile, ma comunque possibile) e l'impresa in Champions contro il Liverpool. "Essere a primavera in corsa su tutti i fronti, al netto di quello che succederà con il sondaggio che Goldman Sachs sta portando avanti soprattutto negli Stati Uniti per la cessione della minoranza o della maggioranza delle quote del club, sarebbe una bellissima prospettiva" conclude il Corsport.