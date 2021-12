CdS – Zhang negli USA per cedere l’Inter: trattative già in stato avanzato

Tre gruppi statunitensi interessati al club nerazzurro valutato 1 miliardo di euro da Suning: Daniel E. Straus è il candidato forte

Il Corriere dello Sport non crede alle smentite ufficiali e insiste. Steven Zhang è in California ma - secondo il quotidiano romano - non per "ragioni private", come ha precisato il club nerazzurro. "In verità, nella sua agenda ci sono pure una serie di incontri con tre differenti gruppi statunitensi che hanno manifestato interesse nel rilevare quote azionare della società di viale Liberazione. Il presidente interista si tratterrà a L.A. anche nei primi giorni dell’anno nuovo. Poi, nei suoi programmi, c’è il ritorno in Italia - si legge -. Gli incontri di questi giorni, che proseguiranno almeno anche oggi, hanno infatti avuto un esito positivo. Nel senso che tutti e tre i gruppi hanno confermato concretamente il proprio interesse, avviando quindi un percorso di trattative più approfondite: comunque per la maggioranza del club nerazzurro, visto che nessuno ha preso in considerazione una quota di minoranza".