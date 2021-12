CdS – Suning non ha mai abbandonato l’ipotesi di cedere l’Inter: gli scenari

Secondo il quotidiano, a dispetto delle dichiarazioni ufficiali, il gruppo di Zhang continua a valutare la possibilità di passare la mano

"A dispetto delle dichiarazioni ufficiali, l’ipotesi di cedere l’Inter non è mai tramontata perché l’impegno in un progetto difficile, in un contesto di mercato complesso e in una fase storica travagliata della vita del gruppo Zhang, non sembrano funzionali - si legge sul quotidiano romano -. Archiviata la Superlega, l’ipotesi di condurre l’avventura senza altri investimenti pare ottimistica. L’ipotesi di un progetto sostenibile, cioè equilibrato tra entrate e uscite grazie al supporto del player trading è suggestiva e pare anche sostenuta dal management che riconosce la necessità di riportare i conti in equilibrio. Tuttavia, non passa attraverso l’ingresso di nuovi soci. anche se ogni opportunità dovrebbe essere sfruttata. Abbiamo sempre manifestato perplessità sulla possibilità di cedere la minoranza: difficile che un investitore finanziario accetti di impegnare capitali in un club in perdita lasciando le leve decisionali alla proprietà che lo ha governato in questi anni, prima di verificare che il riequilibrio finanziario funzioni conciliandosi con un’adeguata competitività".