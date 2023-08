Aleksander Kolarov, ex terzino serbo anche dell'Inter, ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare il caso Samardzic dopo il botta e risposta in giornata tra il papà del giocatore e Rafaela Pimenta.

"Confermo in toto la versione di Rafaela Pimenta, sono stato io a presentarle il padre e ho anche partecipato ad alcune riunioni accompagnando mio fratello - le sue parole -. La sua versione è assolutamente veritiera, mi spiace aver ascoltato dal papà del ragazzo così tante bugie".