Dopo i fatti dello Stadium dello scorso 4 aprile durante la gara d'andata di semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, la Corte d'appello ha sospeso quanto stabilito lo scorso 6 aprile dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che aveva inflitto ai torinesi la chiusura della Tribuna Sud per "cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu" sollevati dai tifosi bianconeri. La società piemontese, dopo aver richiesto gli atti, aveva presentato ricorso ritenendo "non fosse stato preso in considerazione l’impegno del club nel supportare le istituzione a individuare i soggetti colpevoli - si legge su Gazzetta.it che mette nero su bianco quanto emerso dall’udienza odierna, svolta in videoconferenza: "Sanzione sospesa, contro il Napoli il settore tribuna Sud primo anello sarà regolarmente occupato dai tifosi bianconeri, abbonati e non".