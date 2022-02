Caso Lautaro? DAZN pone fine alla pagliacciata: “Nessuno sputo, è un riflesso”

Dopo la grancassa mediatica su quanto accaduto nel finale del derby, arrivano le immagini che fanno definitiva chiarezza

Per cancellare definitivamente qualsiasi dubbio sul presunto sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez si deve scomodare l'alta definizione di DAZN che dedica una parte di una servizio post-derby proprio a quanto accaduto nel finale di gara tra l'argentino e il francese. "Theo falcia Dumfries e viene espulso - racconta l'inviato di DAZN -. Il francese perde tutto il tempo possibile prima di uscire dal campo. Poi, una volta alle scale per scendere, col dito risponde ai tifosi dell'Inter facendo il gesto del "Non vi sento". Lautaro dalla panchina vede tutto e s'infuoca. Dall'alto gli grida insulti in spagnolo e sembra uno sputo, ma è il riflesso dello specchio mentre 'qualifica' la madre di Hernandez". Poi le immagini mostrano come, al riemergere di Hernandez dalle scale, arrivi anche una sorta di chiarimento con l'attaccante dell'Inter. Caso chiuso. Un caso che non sarebbe mai nemmeno dovuto esistere.