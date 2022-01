Caso Bonucci, multa di 10 mila euro al difensore. Ammenda anche all’Inter

C'è l'esito del caso Bonucci, multato il calciatore per l'aggressione a Mozzillo, punita anche l'Inter per la presenza in campo di un dirigente non in distinta

Domenico Fabbricini

C'è la decisione definitiva sul caso Bonucci, con il difensore che ha aggredito verbalmente, e pare anche fisicamente il dirigente dell'Inter Cristiano Mozzillo al gol di Sanchez al 120'. Le immagini hanno fatto il giro del web, anche il procuratore federale ha provveduto a effettuare formale segnalazione al Giudice Sportivo della condotta del difensore bianconero. E poco fa è arrivato il comunicato del giudice sportivo: sanzione di 10 mila euro al difensore "per essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale". Nessuna squalifica quindi.

Ma, si legge, ammenda anche all'Inter di 5 mila euro “per avere omesso di impedire l’ingresso nel recinto di giuoco di un dirigente non inserito in distinta che sostava nelle vicinanze della panchina avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale”.