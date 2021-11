Carnevali: “Raspadori via in prestito a gennaio? Non è assolutamente vero”

L'ad del Sassuolo esclude l'addio e attacca sulla Superlega: "Inter, Milan e Juve dovrebbero aiutare il nostro sistema a crescere, non guardare il resto"

"Dobbiamo sempre far combaciare l'aspetto tecnico con quello economico. Noi facciamo parte di un gruppo solido e l’attenzione ai bilanci e che la società non perda soldi è fondamentale. Sarebbe facile non vendere i giocatori migliori per crescere. Noi, invece, dobbiamo crescere coniugando tutto questo". Parola dell'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, che nel corso dell'intervento al Social Football Summit spiega così la strategia del club neroverde stroncando anche le voci su un possibile addio in prestito a gennaio di Giacomo Raspadori direzione Inter: "Di recente ho letto su un giornale che Raspadori non ha legato con Dionisi e che addirittura lo daremo via in prestito a gennaio. Non è assolutamente vero, però vedo cose del genere in prima pagina e poi non si parla mai del Sassuolo. All'estero riscuotiamo molto più successo".