L'ultimo aggiornamento da Appiano Gentile è una pessima notizia per Simone Inzaghi. Nicola Zalewski si ferma per un risentimento al soleo della gamba destra. Per i profani di espressioni mediche, è un problema al polpaccio. Lo stesso muscolo che dal post-Juventus costringe ai box anche Carlos Augusto, stavolta trattasi ufficialmente di una forte contusione. Tradotto, l'Inter già da domani contro la Lazio dovrà fare a meno di due esterni, entrambi impiegabili a sinistra, in un momento in cui Federico Dimarco non è che stia attraversando il miglior periodo della sua stagione, per usare un eufemismo. Emergenza che rischia di protrarsi fino a sabato prossimo, quando i nerazzurri affronteranno il Napoli al Maradona nel più classico degli scontri Scudetto. Per ovviare all'emergenza a sinistra, Inzaghi in Coppa Italia porterà in panchina anche Matteo Cocchi, esterno sinistro della U20 nerazzurra, in caso di assoluta emergenza. Ma per fortuna in rosa c'è sempre un giocatore in grado di riempire più di una falla in campo, dall'inizio o a partita in corso.

In situazioni come questa infatti avere a disposizione Matteo Darmian è una benedizione, perché dove c'è bisogno sugli esterni il classe '89 di Legnano è sempre pronto a dare una mano. Che si tratti di braccetto o quinto a centrocampo, per lui fa poca differenza. Non è chiaro se contro la Lazio l'ex Manchester United e Parma inizierà dalla panchina per dare riposo in corso d'opera a chi lo chiederà prima tra Denzel Dumfries e Dimarco, oppure sarà titolare a destra per poi cambiare fascia in caso di necessità (ipotesi accreditata dagli ultimi aggiornamenti). Però in una situazione così complessa come quella che l'Inter sta vivendo sulle fasce, dove su 5 calciatori ne mancano due e uno non è al massimo della condizione, poter contare su un elemento versatile come Darmian alleggerisce le preoccupazioni di Inzaghi.

Naturalmente la speranza è che per Napoli possa tornare a disposizione Carlos Augusto, anche se al momento non ci sono certezze in tal senso. L'allenatore piacentino dovrà tener conto degli assenti quando deciderà le formazioni di domani e sabato, evitando di spremere calciatori chiave senza privare la squadra di competitività, perché l'obiettivo è vincere in entrambe le occasioni. Intanto, per fortuna, il Demone sa come pescare il jolly dal mazzo nerazzurro.