"Qui a Monza mi trovo molto bene, sto bene anche fisicamente. Sono molto contento di essere qua, la città è molto bella. Anche se non esco molto, sono un tipo da casa". Comincia così la chiacchierata di Valentin Carboni al canale YouTube @elitalo33. Tanti gli argomenti trattati, a partire dalla differenza tra il settore giovanile argentino e quello italiano: "Ce ne sono un po', per fortuna ho fatto le giovanile in entrambi i posti e ho potuto apprendere. Questo mi è serviyo per crecere. La differenza è che magari in Argentina si lavora più sull'individuale, sul dribbling, in Italia si gioca più di squadra. A me piace saltere l'uomo e giocare di squadra, è importante avere entrambe le cose.

Il discorso si sposta poi sull'esperienza all'Inter: "Sicuramente l'anno scorso all'Inter ho imparato tanto, sia dentro che fuori dal campo. È molto bello giocare con Lautaro, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan... Sono veramente giocatori fortissimi, ho imparato tanto da loro. Solo guardandoli puoi imparare qualcosa".

Sulle esperienze passate e i tanti sacrifici fatti: "Ho vissuto a Catania, mi è sembrata simile all'Argentina, la cultura è simile a quella sudamericana e le persone sono più solari. Qua c'è un po' di differenza, ma va bene uguale. Ci sono tanti sacrifici da fare, io e la mia famiglia abbiamo lasciato tutto in Argentina per venire qua e inseguire il sogno di giocare a calcio e diventare professionisti. Alla fine sono sacrific perché lasci famiglia, amici e divertimenti, però sono cose che ti servono per renderti più forte nell'inseguire il tuo sogno. Cosa ho provato a giocare con mio fratello Franco? È stata un'esperienza molto bella, mi è piaciuto tanto stare sei mesi insieme qui a Monza, abitavamo insieme e facevamo quasi tutto insieme. Anche nello spogliatoio eravamo sempre insieme, mi è piaciuo molto. Mi porto dietro questa esperienza. Ho imparato anche qualcosa anche da lui, cerco sempre di imparare da tutti. Da lui ho preso la mentalità, la voglia di non arrendersi anche nelle situazioni di difficoltà e cercare di dare il meglio e di migliorarsi. Di continuare sempre".

Si parte poi con le domande a raffica.

Qual è il gol per cui ha esultato più forte?

"Contro la Juve (il gol del momentaneo pareggio in Monza-Juventus 1-2,ndr)".

E quello che ha ti ha colpito di più emotivamente in negativo?

"Quello della Juve (nella stessa partita, ndr)".

Un amico che ti ha regalato il mondo del calcio?

"Correa".

Chi ha il miglior stile tra i tuoi compagni?

"D'Ambrosio".

Il peggior stile?

"Io".

Un riferimento nella tua posizione?

"Messi e Dybala".

Chi è il più forte nel tuo ruolo in questo momento?

"Messi".

In Serie A?

"Dybala".

Chi esprime il miglior calcio in Europa attualmente?

"L'Inter".

In Serie A?

"L'Inter".

Con chi ha scambiato l'ultima maglia?

"Lautaro".

Champions o Mondiale?

"Mondiale".

Meglio vincere comodamente o all'ultimo?

"Comodamente".

Franco Carboni è...

"Un grande".

Un sogno nel cassetto?

"Giocare un Mondiale".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!