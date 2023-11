Zero presenze fino ad oggi per Gabriel Brazao, portiere classe 2000, in prestito alla Ternana in Serie B dallo scorso 4 agosto e sotto contratto con l’Inter fino al giugno del 2025. Per capire se potrà cambiare qualcosa, in vista di gennaio, FcInterNews.it ha intervistato il direttore sportivo del club umbro, Stefano Capozucca.

Direttore, ci saranno novità per Brazao in vista del prossimo mercato di gennaio?

“Onestamente, ad oggi, non so cosa succederà. Vedremo…”.

Potrebbe esserci l’opportunità di un cambio di maglia?

Come sapete tutti, io ho un ottimo rapporto sia con il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio che con il suo vice, Dario Baccin. Sono rapporti professionali e di amicizia che vanno avanti da anni. Se mi dovessero chiedere indietro il portiere, non mi opporrei di certo, ovviamente tenendo in conto il bene professionale del ragazzo”.

Fino ad ora zero presenze.

Non lo so perché fino ad oggi non ha trovato spazio, io di mestiere non faccio l’allenatore, faccio il direttore sportivo. Sono domande da fare ad altri”.

Come lo ha visto in questo periodo?

Quello che posso dire è che per me, da quello che ho visto, Brazao è un ottimo portiere, che meriterebbe il meglio sotto tutti i punti di vista”.