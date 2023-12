Cosa è mancato ieri sera all'Inter per avere ragione della Real Sociedad? Dagli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso offre un'analisi più ad ampio raggio mettendo in luce le qualità dei Txuri Urdin: "Io credo che bisogna dare merito alla squadra che l'Inter ha affrontato. E tornare indietro di qualche mese coi primi 25 minuti dell'Inter a San Sebastian. Se pensiamo che queste sono le squadre che hanno raggiunto gli ottavi di finale, guardando la somma delle due partite ha giocato meglio la Real Sociedad. I risultati sono pari, ma le partite in mano le hanno avute loro. Nei primi 25 minuti del match d'andata l'Inter ha sofferto, ma la squadra basca né in casa né a San Siro ha avuto certe sofferenze".

Il Cuchu prosegue così: "L'Inter era chiamata ad essere più protagonista, ma non ci è riuscita. Merito della Real Sociedad per il tipo di gioco che fa, fatto di possesso palla destinato all'attacco. Il punto che meno mi è piaciuto è stato questo, il non essere stata protagonista come avrei voluto io e come avrebbe voluto Simone Inzaghi".

